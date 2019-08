Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht vor Kindergarten

Oberböhmsdorf, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Donnerstag, den 22.08.2019, kam es gegen 07:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Während die 40-jährige Geschädigte mit ihrem PKW vor dem Kindergarten in Oberböhmsdorf parkte und das Kind aus dem Auto holte, fuhr eine 68-jährige so dicht an dem PKW vorbei, dass sie mit diesem kollidierte. In der Folge wurde die Tür, in der die 40-jährige stand, zugedrückt und sie erlitt Schmerzen im Rücken-und Kopfbereich. An dem PKW kam es zu Lackkratzern. Die 68-jährige fuhr anschließend weiter. Nachdem sie kurze Zeit später zur Rede gestellt wurde, zeigte sie sich uneinsichtig. Es wurden Anzeigen wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung gefertigt.

