Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrecher im Waldbad

Rückersdorf (ots)

In das Waldbad Rückersdorf drangen Diebe in der Nacht zu Mittwoch ein. Die Unbekannten kletterten offenbar über die Umzäunung und brachen dann gewaltsam den Kiosk im Badgelände auf. Aus dem Objekt stahlen sie nach jetzigen Kenntnissen einen zweistelligen Bargeldbetrag und hinterließen dabei diverse Sachschäden. Nun wird wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ermittelt. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 03671/560 in der Landespolizeiinspektion zu melden, wenn sie Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen liefern können.

