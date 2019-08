Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Polizei sucht Zeugen zu Motorraddiebstahl

Rudolstadt, OT Schwarza (ots)

Ein zuvor gestohlenes Geländemotorrad fanden Zeugen Mittwochnachmittag im Rudolstädter Ortsteil Schwarza. Unbekannte stellten die orangefarbene Maschine vom Hersteller KTM offenbar nahe der ehemaligen Diskothek "Chico" ab, nachdem sie das Kraftrad zuvor gestohlen hatten. Nach jetzigen Erkenntnissen war das Motorrad am vergangenen Wochenende von einem Privatgrundstück in der Wilhelm-Wander-Straße entwendet worden. Die Saalfelder Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und sucht Zeugen. Wer zwischen Samstag und Mittwoch verdächtige Personen mit einer orangenen Geländemaschine bemerkte, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03671/560 in der Landespolizeiinspektion.

