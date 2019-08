Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Tempokontrolle

B281, Unterwellenborn (ots)

Die Einhaltung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeiten überwachten Saalfelder Verkehrspolizisten am Dienstagvormittag auf der Ortsumgehungsstraße von Unterwellenborn. In vier Stunden ertappten die Beamten dabei 39 Autofahrer, die sich nicht an die dort maximal erlaubten 80 km/h hielten. Während 34 mit Tempi zwischen 90 und 100 km/h nur Verwarngelder bis 35 Euro zahlen mussten und ohne Punkte davonkamen, hatten die fünf Tagesschnellsten weniger Glück. Mit gemessenen Geschwindigkeiten bis zu 143 km/h müssen sie nun bis zu 240 Euro Bußgeld zahlen, bekommen bis zu zwei Punkte in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot.

