Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mutmaßlichen Dieb ermittelt

Unterwellenborn (ots)

Einen mutmaßlichen Dieb konnte die Saalfelder Polizei nach Zeugenhinweisen am Dienstagabend schnell ermitteln. Der Mann steht in dringendem Verdacht, gegen 19.00 Uhr unberechtigt in ein Verwaltungsgebäude in Unterwellenborn gegangen zu sein und dort aus einem Büro mehrere Hundert Euro Bargeld gestohlen zu haben. Zeugen bemerkten den Verdächtigen noch, als er das Gebäude verließ und lieferten den hinzugerufenen Beamten eine detaillierte Personenbeschreibung. Im Rahmen der folgenden Fahndungsmaßnahmen stellten die Polizisten gegen 22.00 Uhr den 29-jährigen Tatverdächtigen im Umfeld des Bahnhofes, fanden Teile des offenbar entwendeten Bargeldes bei ihm und nahmen ihn vorläufig fest. Der bereits polizeibekannte Mann (deutsch) verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls und des Hausfriedensbruchs ermittelt.

