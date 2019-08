Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sattelzug fährt sich in Baustelle fest

Lehesten (ots)

Seinen Sattelzug fuhr ein Kraftfahrer letzte Nacht in einer Baustelle in Lehesten fest. Der 42-Jährige ignorierte offenbar die am Marktplatz angebrachten Sperrschilder und rollte gegen 22.30 Uhr im Baustellenbereich über eine dort abgelegte Baggerschaufel. Zu seinem Pech verhakte sich die Baggerschaufel unter seinem Auflieger und blockierte den gesamten Sattelzug, sodass er ohne Hilfe weder vor noch zurück kam. Deshalb musste extra schwere Technik anrücken und den 15-Tonnen-Auflieger anheben, um ihn zu befreien. Außerdem musste der aus der Ukraine kommende Kraftfahrer vor Ort ein Bußgeld mit Sicherheitsleistung zahlen und muss wohl auch für die entstanden Schäden in derzeit noch unbekannter Höhe aufkommen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell