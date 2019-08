Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw rollt gegen Schutzplanke

Rosenthal am Rennsteig, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 20.08.2019 gegen 20:15 Uhr parkte die Fahrerin (58, w, deutsch) eines Pkw Opel diesen in ihrer Garage im Ortsteil Blankenstein und schloss das Garagentor. Aufgrund unzureichender Sicherung des Pkw rollte dieser führerlos rückwärts, drückte das Tor auf und kam nach Überqueren der Straße an der gegenüberliegenden Schutzplanke zum Stehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro.

