Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeuge bemerkt Unfallflucht

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Der Fahrer (67, m, deutsch) parkte am 20.08.2019 gegen 10:00 Uhr seinen Pkw Mitsubishi auf einem Parkplatz in der Berthold-Schmidt-Straße. Als er zurückkehrte, machte ihn ein Zeuge darauf aufmerksam, dass ein anderer Pkw an den Pkw Mitsubishi gefahren und danach einfach weggefahren war. Aufgrund der Zeugenaussage konnte der Unfallverursacher (80, m, deutsch) ermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell