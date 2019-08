Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

In der Nacht 19./20.08.2019 kollidierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit einem in der Jahnstraße parkenden Pkw Opel. Danach entfernte sich der unbekannte Fahrer ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Pkw Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla entgegen.

