Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: E-Bike entwendet

Rudolstadt (ots)

Ein E-Bike stahlen Unbekannte am Montagabend in Rudolstadt. Die 75-jährige Besitzerin stellte das graue Damenrad vom Typ Kalkhoff Agattu C8 gegen 18.00 Uhr vor ihrem Wohnhaus im Rudolspark ab. Als ihr Mann das Rad nur 10 Minuten später in die Garage schaffen wollte, fehlte bereits jede Spur von dem Fahrzeug. Die Saalfelder Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls und sucht dringend Zeugen. Wer Angaben zum Verbleib des E-Bikes oder zu tatverdächtigen Personen liefern kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03671/560 in der Landespolizeiinspektion.

