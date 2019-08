Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ungebetene Gäste im Haus

Langenbuch, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 19.08.2019 erschien eine 57-jährige Frau auf der Dienststelle in Schleiz und zeigte einen Einbruch vom 13.08.2019 an. Die Frau verließ demnach am 13.08.2019 gegen Mittag ein Einfamilienhaus in der Thierbacher Straße für nur ca. 30 Minuten. Als sie zurückkehrte, stellte die Frau fest, dass sich im Flur des Hauses zwei unbekannte Personen befanden. Nachdem die Frau die beiden energisch ansprach, verließen sie das Haus. Zuvor jedoch fragten die Männer noch nach einer Spende. Im Nachgang stellte die Frau fest, dass ca. 6.000,- Euro Bargeld aus dem Haus entwendet wurden. Es ist bislang noch nicht geklärt, wie die Männer in das Haus gelangten. Die Frau vermutet, dass die Männer aus dem osteuropäischen Raum stammen. Sie hatten eine kräftige Gestalt, waren ca. 1,85 m groß. Das Alter wurde auf Mitte 40 geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla entgegen.

