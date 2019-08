Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nach Auseinandersetzung in Sonneberg Zeugen gesucht

Sonneberg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern, die sich am Freitagnachmittag in der Sonneberger Bahnhofstraße zugetragen haben soll. Zwischen 15.00 Uhr und 15.20 Uhr sollen zwei Unbekannte aus noch unbekanntem Grund auf einen 37-jährigen Sonneberger eingeschlagen haben. Dabei soll einer der Angreifer eine Stabtaschenlampe benutzt und den Mann damit schwer am Kopf verletzt haben. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Tatverdächtigen konnten nicht mehr festgestellt werden. Das Opfer beschrieb sie später als junge Männer, von denen einer ein weißes Kapuzenshirt und der andere ein schwarzes Kapuzenshirt trug. Unter Umständen soll es sich um Personen osteuropäischer Herkunft gehandelt haben. Die Kripo Saalfeld ermittelt in diesem Fall wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht Zeugen. Wer Angaben zum Tatablauf und zu verdächtigen Personen liefern kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03672/417-1464!

