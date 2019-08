Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: SUV gestohlen und im Wald festgefahren

Rudolstadt (ots)

Einen SUV stahlen Unbekannte am Sonntagnachmittag in einem Rudolstädter Autohaus. Der oder die Unbekannten stahlen den schwarzen PKW vom Typ Alfa Romeo Stelvio gegen 16.30 Uhr vom Firmengelände in der Titaniastraße und fuhren damit offenbar in Richtung Uhlstädt. Im Rahmen einer Fahndungsaktion mit mehreren Streifenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber konnte der SUV bereits eine Stunde später an einem Waldrand zwischen Uhlstädt, Zeutsch und Beutelsdorf fest- und sichergestellt werden. Der mutmaßliche Fahrzeugdieb hatte sich dort scheinbar im nassen Boden festgefahren und war zu Fuß oder mit einem anderen Fahrzeug weiter geflüchtet. Trotz folgender Fahndungsmaßnahmen wurden keine verdächtigen Personen im Umfeld des Wagens festgestellt. Deshalb sucht die Kripo Saalfeld nun Zeugen, die den PKW bzw. dessen Fahrer am Sonntag nach 16.30 Uhr beobachtet haben. Informationen zum Fluchtweg und zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nehmen die Kriminalisten unter der Telefonnummer 03672/417-1464 entgegen.

