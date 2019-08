Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Auseinandersetzung am Bahnhof gesucht

Pößneck (ots)

Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern am letzten Wochenende in Pößneck sucht die Polizei weitere Zeugen. Am Samstagabend, gegen 22.00 Uhr, sollen fünf bis sieben, noch unbekannte junge Männer das Bahnhofsgelände in der Bahnhofstraße betreten haben. Dort trafen sie laut bisherigen Zeugenaussagen auf drei Jugendliche (deutsch) im Alter zwischen 15 und 16 Jahren. Nach einer verbalen Auseinandersetzung sollen die Unbekannten auf die drei Jugendlichen eingeschlagen und diese dabei leicht verletzt haben. Anschließend liefen die Verdächtigen zu Fuß in Richtung Innenstadt davon und konnten unerkannt flüchten. Die Ermittlungen zum genauen Hergang und zum Hintergrund der Auseinandersetzung dauern derzeit an. Die Kripo Saalfeld ermittelt in diesem Zusammenhang wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht Zeugen. Informationen zum Tatablauf und zur Identität der Verdächtigen nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03672/417-1464 entgegen.

