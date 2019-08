Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruchsdiebstahl aufgeklärt

Sonneberg (ots)

Bereits am 12.08.2019 gegen 17:30 Uhr kletterte eine vorerst unbekannte männliche Person über eine Regenrinne in das erste Obergeschoss eines Gebäudes in der Coburger Straße in Sonneberg. Dort drückte der Mann ein Fenster auf und verschaffte sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten im Inneren des Objektes. Er entwendete Modeschmuck, Zigaretten und einen Lautsprecher. Da die Tat durch Überwachungskameras aufgezeichnet wurde, konnte der Einbrecher durch die ermittelnden Beamten schnell als ein amtsbekannter 20-jähriger Sonneberger identifiziert werden. Schließlich konnte bei der angeordneten Durchsuchung von zwei Wohnobjekten des Mannes er selbst sowie das Beutegut aus dem besagten Einbruch und zudem weiteres Diebesgut, welches Einbrüchen aus der Vergangenheit zugeordnet werden konnte, aufgefunden werden. Der junge Mann muss sich nun wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls in mehreren Fällen strafrechtlich verantworten.

