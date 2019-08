Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Waldbränden gesucht

Saalfeld (ots)

Nach zwei Waldbränden am Sonntagabend bei Saalfeld sucht die Polizei weitere Zeugen. Passanten hatten gegen 17.30 Uhr aufsteigenden Rauch über einem Waldgebiet am Kulmberg festgestellt und die Rettungsleitstelle alarmiert. In der Folge stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehr zwei Brandstellen an einem Waldweg in der Dorfkulmer Flur fest. An beiden Brandstellen stand der Waldboden sowie Teile des Bewuchses in Flammen. Sie hatten ein Ausmaß von ca. 10 sowie ca. 8000 Quadratmetern. Zum Glück gelang es den umliegenden freiwilligen Feuerwehren, beide Brände innerhalb von ca. drei Stunden zu löschen. Es entstanden Sachschäden in noch unbekannter Höhe. Personen wurden nach jetzigen Erkenntnissen der Polizei nicht verletzt. Zur Brandursache wird noch ermittelt. Eine Brandstiftung kann nach derzeitigen Informationen nicht ausgeschlossen werden, weshalb die Beamten auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung hoffen. Informationen zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nehmen die Ermittler der Saalfelder Polizei unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

