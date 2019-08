Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisierter Mopedfahrer

Neustadt an der Orla, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Sonntag, den 18.08.2019, wurde gegen 02:00 Uhr ein Mopedfahrer in der Triptiser Straße, in Neustadt an der Orla, festgestellt. Aufgrund dessen, dass der 28-jährige deutliche Schlangenlinien fuhr, wurde eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Auf den Fahrer kommt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell