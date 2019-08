Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall: PKW prallt gegen Baum

Wernburg, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Sonntag, den 18.08.2019, kam es gegen 03:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Ortsverbindungsstraße von Bodelwitz in Richtung Wernburg. In einer Linkskurve kam der 19 jährige Fahrer eines Opels von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch die Kollision war der PKW nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt.

