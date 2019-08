Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in ehemaliger Mühle

Weitisberga, Saale-Orla-Kreis (ots)

Zwischen Sonntag, dem 11.08.2019 und Samstag, den 17.08.2019, kam es in der ehemaligen Mühle in Weitisberga, zu einem Einbruch. Unbekannte Täter haben mehrere Türen gewaltsam geöffnet und mehrere Kilo Stahlblech entwendet. Das Diebesgut wurde vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportiert. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Saale-Orla zu wenden.

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

