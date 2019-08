Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall durch Missachtung der Vorfahrt

Saalfeld (ots)

Am Freitagnachmitag befuhr ein 44-jähriger Rollerfahrer die Breitscheidstraße in Saalfeld in Richtung Saalewiesen. An der Kreuzung Breitscheidstraße/ Käthe-Kollwitz-Straße wurde der Rollerfahrer durch einen wartepflichtigen, 56-jährigen VW Golf-Fahrer übersehen. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen und der Rollerfahrer stürzte auf die Fahrbahn. Der Gestürzte wurde im Laufe des Tages mit leichten Verletzungen aus dem Krankenhaus entlassen. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden im Gesamtwert von über 7000 Euro, der Unfallverursacher muss mit einem Bußgeld rechnen.

