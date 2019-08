LPI-SLF: Alkoholisierte Mutter vernachlässigt Kinder und verletzt Polizeibeamten

Landespolizeiinspektion Saalfeld

In der Nacht von Samstag zu Sonntag erhielt die Polizei den Hinweis, dass sich zwei Kinder im Alter von 14 und 4 Jahren in einem Treppenhaus in Rudolstadt/Schwarza aufhalten sollen. Eine besorgte Nachbarin teilte mit, dass die beiden aufgelösten Mädchen nach einem Streit mit ihrer Mutter auf dem Vogelschießen ohne Wohnungsschlüssel alleine nach Hause geschickt wurden. Die bereits polizeilich bekannte Kindesmutter konnte fernmündlich kontaktiert werden und wurde angewiesen, sich bei der Polizei auf dem Veranstaltungsgelände zu melden. Fälschlicherweise suchte die stark Alkoholisierte das Gebäude der Kriminalpolizei auf und verlangte aufgebracht die Herausgabe ihrer Kinder. Unvermittelt griff sie im Folgenden einen Polizeibeamten an, welcher durch die hinzugezogenen Verletzungen mehrere Tage dienstunfähig wurde. Aufgrund einer Suizidankündigung wurde die 31-Jährige dem Krankenhaus in Saalfeld zugeführt, die Kinder wurden durch das Jugendamt in einer Pflegefamilie untergebracht. In der Wohnung der Beschuldigten wurden zudem Betäubungsmittel aufgefunden.

