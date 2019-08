Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Körperverletzung unter Ex-Partnern

Rudolstadt (ots)

Am Abend des 16.08.2019 kam es in Rudolstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei ehemaligen Lebensabschnittspartnern. Eine Nachbarin nahm daraufhin Hilferufe wahr und informierte die Polizei. Beim Eintreffen der eingesetzten Beamten am Tatort konnte jedoch lediglich die 42-jährige Geschädigte festgestellt werden. Ihren Angaben zufolge habe ihr Ex-Partner ihr im Streit den Arm verdreht und sie an den Haaren gezogen. Gegen den polizeibekannten 44-jährigen Beschuldigten wird deshalb wegen Körperverletzung ermittelt.

