Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 26-jähriger bedroht Mitarbeiter einer Spielothek

Könitz (ots)

Von einem 26-jährigen Mann bedroht wurde gestern Abend gegen 19:30 Uhr ein Mitarbeiter einer Spielothek in Könitz. Der polizeibekannte 26-jährige, der offensichtlich bereits angetrunken die Spielothek betrat, begab sich nach Verzehr eines Bieres und einer Spielrunde am Automaten zu dem Mitarbeiter an den Tresen, erhob die Bierflasche zum Wurf und drohte ihm, mit den Scherben seinen Hals aufzuschlitzen. Während der Mitarbeiter den Sicherheitsdienst alarmierte, verließ der Tatverdächtige die Spielothek und flüchtete mit einem Fahrrad. Die daraufhin eingesetzten Polizeibeamten konnten ihn jedoch in der Ortslage Könitz feststellen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der alkoholisierte Mann wieder nach Hause entlassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

