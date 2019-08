Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Geräteraum

Sonneberg (ots)

Durch Übersteigen der Umfriedung gelang es einem bisher unbekannten Täter in der Zeit von Mittwoch, 14.08.2019, 21:30 Uhr bis Donnerstag, 15.08.2019, 11:00 Uhr auf den Beachvolleyballplatz am Stadion zu gelangen. Mit einer Holzdiele hebelte er zudem das Rolltor eines Geräteraumes auf und entwendete daraus eine Kasse mit ca. 100 Euro Bargeld. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg.

