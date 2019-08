Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verletzter Kleinkraftfahrer

Partschefeld (ots)

Ein 16-jähriger befuhr am gestrigen Nachmittag mit seinem Kleinkraftrad einen landwirtschaftlichen Weg von Neusitz in Richtung Partschefeld, als ihm ein dunkler PKW straßenmittig entgegenkam. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der 16-jährige stark ab, geriet in Schräglage und kippte um. Dabei verletzte er sich am Arm. Zu einer Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht. Das Kleinkraftrad wurde durch den Sturz beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Pkw-fahrer entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten nachzukommen.

