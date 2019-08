Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Transporter macht sich selbstständig

Wurzbach (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am Mittwoch Mittag stellte ein Lieferant sein Fahrzeug mit laufendem Motor an der Kirche in Wurzbach ab. Als er eine Lieferung an einem Wohnhaus abgab, rollte der Transporter aufgrund ungeklärter Umstände los. Der 36-jährige Fahrer versuchte noch, den Transporter zu stoppen und wurde dabei schwer verlezt. Ein Rettungshubschauber flog den 36-Jährigen ins nahegelegene Krankenhaus.

