Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nach Überschlag leicht verletzt

Etzelbach/B 88 (ots)

Am gestrigen Nachmittag wurde ein 35jähriger Pkw-Fahrer bei einem Unfall auf der B 88 leicht verletzt. Beim Befahren der B 88 aus Richtung Uhlstädt in Richtung Etzelbach kam der 35jährige mit seinem Audi ca. 1,5 km nach dem Ortsausgang Uhlstädt nach rechts von der Fahrbahn ab, befuhr einen unbefestigten Randstreifen und überschlug sich an einem Hang. Durch Hinzukommende konnte der Mann, der glücklicherweise nur leicht verletzt wurde, aus dem auf dem Dach liegenden Pkw befreit werden. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Die B 88 musste zeitweise voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell