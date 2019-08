Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Erneuter Einbruch in das Palais

Heinrichsruh, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Montag, den 12.08.2019, wurde der Polizei bekannt, dass erneut in das Palais in Heinrichsruh eingebrochen wurde. Die unbekannten Täter haben die Eingangstür beschädigt, um so in das Gebäude zu gelangen. Anschließend wurden die Holztore der angrenzenden Garagen zerstört. Zeugen die in der letzten Zeit Personen an dem Palais festgestellt haben, oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Saale-Orla zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell