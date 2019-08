Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Unfallflucht in der Dammstraße gesucht

Sonneberg (ots)

Am Dienstag in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 10:40 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Dammstraße abgestellter Pkw Opel Corsa durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Opel wurde während des Einkaufens der Fahrerin großflächig am hinteren Stoßfänger eingedellt sowie am Kotflügel eingedrückt. Der Verursacher des Schadens hatte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstanden Sachschaden zu kümmern. Die Polizei ermittelt wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich telefonisch unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

