Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fleischerfahrzeug aufgebrochen

Gorndorf (ots)

Auf die Tageseinnahmen eines Fleischereibetriebes hatten es am Donnerstag in Saalfeld Gorndorf unbekannte Täter abgesehen. Während der Zulieferer in der Zeit von 06:50 Uhr bis 06:55 Uhr mit seinem Lieferfahrzeug eine Filiale in der Stauffenbergstraße belieferte, nutzten der oder die unbekannten Täter dessen Abwesenheit und brachen den verschlossenen Lieferwagen auf. Anschließend wurden die gesondert gesicherten Tageseinnahmen der Fleischerei-Filialen aus dem Fahrzeug entwendet. Der Inspektionsdienst Saalfeld bittet nun Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen zu melden.

