Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall im Kreisverkehr

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Montagnachmittag ereignete sich am Kreisverkehr B281 am Ortseingang Neuhaus am Rennweg ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 31 jährige Verursacher verlor nach der Einfahrt in den Kreisverkehr die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer 77 jährigen PKW Fahrerin, welche soeben in den Kreisverkehr einfahren wollte. Die Ursache für seinen Kontrollverlust konnte schnell gefunden werden. Der 31 Jährige Audi Fahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol und erbrachte auf dem Testgerät einen Wert von 2,9 Promille. Die geschädigte Dame erlitt einen Schock und gilt somit als leicht verletzt.

