Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte drangen in Gärten ein, zerstören Fenster und entzünden ein Feuer

Blankenstein, Saale-Orla-Kreis (ots)

Zwischen Donnerstag, dem 01.08.2019 und Montag, den 12.08.2019, drangen unbekannte Täter in zwei Gartengrundstücke, der Gartenanlage in Blankenstein, ein. Sie zerstörten den Gartenzaun, schlugen zwei Fenster einer Gartenhütte ein und entzündeten ein Feuer in der Hütte. Das Feuer griff nicht auf die Hütte über. Vermutlich fuhren die Unbekannten mit einem Moped auf das Grundstück. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Saale-Orla zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell