Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit und unter Drogen im Fahrzeug erwischt

Gräfenwarth (ots)

Am heutigen Morgen erwischte die Schleizer Polizei im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Gräfenwarth einen 32 jährigen PKW Fahrer, welcher sich gemeinsam mit dem ebenfalls 32 jährigen Fahrzeughalter auf der Heimreise der Musikveranstaltung Sonne Mond und Sterne befand. Der Fahrzeugführer stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Betäubungsmitteln, lehnte jedoch jegliche Tests zur Bestätigung oder Widerlegung des Verdachts ab. In dem Fahrzeug fanden die Beamten zudem noch mehrere Gramm Marihuana. Durch die Beamten wurden folglich Ermittlungen wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet. Dem 32 jährigen Fahrer wurde letztlich aufgrund nicht vorzuweisender Fahrtauglichkeit die Weiterfahrt mit dem PKW untersagt.

