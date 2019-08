Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: unbefugter Gebrauch eines PKWs

Bad Blankenburg (ots)

Am Samstagabend meldete ein 51 jähriger Mercedes-Fahrer den Diebstahl seines Fahrzeugs. Der Mann stellte seinen PKW in Bad Blankenburg kurzzeitig mit laufenden Motor in der Hofgeismarer Straße ab und verließ diesen. Durch einen Unbekannten wurde das Fahrzeug, inklusive dem im Kofferraum befindlichen Hund Sammy, weggefahren. Kurze Zeit später kam der Unbekannte zum Tatort zurück, warf den Original-Fahrzeugschlüssel auf einen Balkon und flüchtete zu Fuß in Richtung Stadtmitte. Der Geschädigte bekam durch den Anwohner seinen Fahrzeugschlüssel übergeben. Von dem Unbekannten und dem Fahrzeug mit Hund fehlte jedoch jede Spur. Durch einen Zeugenhinweis konnte das Fahrzeug etwa 800 m entfernt, parkend und verschlossen wieder aufgefunden werden. Der Hund im Kofferraum war unversehrt und wohlauf. Gegen den unbekannten Täter wird nun wegen des unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeuges ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen bei dem Inspektionsdienst Saalfeld unter der 03671560 zu melden.

