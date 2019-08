Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Körperverletzung bei MC-Donalds

Saalfeld (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 4 Uhr, wurde ein junger Mann durch einen bislang unbekannten Beschuldigten im "MC-Donalds" geschlagen. Hintergrund der Auseinandersetzung war eine vorangegangene, sexuelle Belästigung zum Nachteil der weiblichen Begleitung des Geschädigten. Während der Streitigkeit wurde der 30-Jährige durch den Beschuldigten mit der Faust geschlagen, sodass seine Brille zerbrach und es zu Blutungen im Gesichtsbereich kam. Der Täter flüchtete daraufhin in Richtung Innenstadt; er konnte wie folgt beschrieben werden: Ca. 170cm groß, schlanke Statur, braune Haare, bekleidet mit dunkler Jacke und heller Jeans. Eventuell könnte der Täter auch durch Freunde, welche in einem silbernen Passat davonfuhren, aufgegriffen worden sein. Personen, welche sachdienliche Hinweise zur Identität des Täters oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld zu melden.

