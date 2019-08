Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bedrohung mit Schreckschusswaffe

Rudolstadt/Cumbach (ots)

Am Samstagabend kam es in Rudolstadt/Cumbach in einer Kleingartenanlage zu einer Streitigkeit zwischen zwei Gartenbesitzern. Es stellte sich heraus, dass der Geschädigte zunächst durch den alkoholisierten Beschuldigten mehrfach beleidigt wurde. Im weiteren Verlauf zog der Beschuldigte eine mitgeführte Schreckschusswaffe, lud diese durch und zielte unter Aussprache von Drohungen auf den 54-Jährigen. Die Waffe des Beschuldigten wurde sichergestellt, gegen ihn wird nun aufgrund mehrerer Straftatbestände ermittelt.

