Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Häusliche Gewalt führt zu Krankenhausaufenthalt

Rudolstadt/Schwarza (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es in Rudolstadt/Schwarza zu einem Beziehungsstreit, welcher in einer Häuslichen Gewalt endete. Die stark alkoholisierte und unter Drogeneinfluss stehende Geschädigte wurde durch Passanten in Schwarza umherirrend aufgegriffen. Es stellte sich heraus, dass sie nach einem Streit mit ihrem Lebensgefährten von diesem aus dem Haus in einen Busch geschubst worden war, wobei sie sich oberflächliche Verletzungen zuzog. Die Frau wurde zur Behandlung und zum weiteren Verbleib der Thüringen-Klinik Saalfeld zugeführt, der Täter konnte zunächst nicht an der Wohnanschrift angetroffen werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell