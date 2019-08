Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Verletzten durch Überholen

B281/Kleingeschwenda (ots)

Am Abend des 10.08.2019 kam es auf der B281 auf Höhe des Abzweigs Kleingeschwenda zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Zwei Fahrzeugführer befuhren hintereinander die Fahrbahn von Arnsgereuth in Richtung Hoheneiche. Der vorausfahrende, 20-jährige Audi-Fahrer beabsichtigte, nach links in Richtung Kleingeschwenda abzubiegen. Dies übersah die dahinterfahrende 26-jährige VW-Fahrerin und setzte trotz Überholverbot zum Überholen an. Infolgedessen kam es zwischen dem Abbiegenden und der Überholenden zum Zusammenstoß, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt, der Audi des anderen Beteiligten musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell