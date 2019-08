Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Körperliche Auseinandersetzung zwischen Hausbewohnern

Saalfeld/Gorndorf (ots)

Am Freitagabend kam es in der Stauffenbergstraße in Gorndorf nach einer verbalen Auseinandersetzung zwischen Hausbewohnern zu einer Körperverletzung. Ein 41-jähriger, deutscher Hausbewohner beabsichtigte zunächst, mehrere junge Erwachsene im Haus zur Ruhe zu ermahnen. Zeugenaussagen zufolge habe ihn dann ein 18-jähriger Afghane aus der Gruppe heraus angegriffen, geschlagen und auf den am Boden liegenden Geschädigten eingetreten. Der alkoholisierte Geschädigte wurde mit Verdacht auf einen Nasenbruch ins Krankenhaus Saalfeld verbracht, gegen den Beschuldigten wurde Strafanzeige erstattet.

