Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall durch Unachtsamkeit

L2385/Lothramühle (ots)

Am Samstag, gegen 11:40 Uhr, kam es auf der L 2385 auf Höhe Lothramühle zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Skoda-Fahrer befuhr die Landstraße in Richtung Neidenberga und kam aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr sein Fahrzeug rechts gegen einen Felshang und kam in der weiteren Folge auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall leicht verletzt, am Skoda entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen, die Fahrbahn war insgesamt 1,5 Stunden voll gesperrt.

