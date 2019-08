Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht in Steinach

Sonneberg (ots)

Am 09.08.19 in der Zeit zwischen 16:30 Uhr bis 20:00 Uhr kam es in Steinach in der Berggasse zu einer Unfallflucht. Ein bisher unbekannter Pkw Führer fuhr gegen einen geparkten Pkw. In der weiteren Folge entfernte sich der unbekannte Fahrer. Die Polizeiinspektion Sonneberg hat die Ermittlungen wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Haben Sie Hinweise zru Aufklärung der Tat? Dann melden Sie sich bitte bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle.

