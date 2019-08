Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht in Neuhaus am Rennweg

Saalfeld (ots)

Am 10.08.2019 kam es gegen 14:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Neuhaus am Rennweg zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Opel Fahrer fuhr an einen anderen geparkten Opel und hinterließ an diesem einen Sachschaden von ca. 750 EUR. Ohne seine Personalien zu hinterlassen bzw. die zuständige Polizei zu informieren, entfernte sich der unbekannte Opel Fahrer. Falls Sie Hinweise zur Aufklärung der Tat haben, können Sie sich gerne mit Ihrer örtlichen Polizei in Verbindung setzen.

