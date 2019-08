Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Streit zwischen Autofahrern eskaliert

Schleiz (ots)

Am 10.08.2019 erhielt die Polizeiinspektion Saale-Orla gegen 16:50 Uhr die Mitteilung, dass sich auf dem Kauflandparkplatz in Schleiz, zwei Personen streiten. Im Verlauf dieses Streits hatte der Beschuldigte (m, 53, deutsch) eine Machete, welche sich in einem Holster befand, aus seinem Kofferraum geholt. Ohne die Machete aus dem Holster zu ziehen, bedrohte er den Geschädigten (m, 21, deutsch) mit den Worten: "Wir können das auch anders klären!" Nach kurzem Gerangel um die Machete, verstaute der Beschuldigte die Machete wieder in seinem Kofferraum und ging einkaufen. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte beschlagnahmten die Machete als Tatmittel. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt.

