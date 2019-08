Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Pößneck (ots)

Am 08.08.2019 ereignete sich zwischen 16:30 Uhr und 18:00 Uhr eine Unfallflucht in der Neustädter Straße in Pößneck. Nach bisherigem Erkenntnisstand fuhr der Beschuldigte (m, 36, deutsch) mit seinem Mercedes beim Rangieren gegen den Poller, welcher die Breite Straße von der Neustädter Straße trennt, und entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell