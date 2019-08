Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Pößneck (ots)

Am 09.08.2019 ereignete sich gegen 10:25 Uhr eine Unfallflucht in der Neustädter Straße in Pößneck. Die Beschuldigte (50, w, deutsch) fuhr nach bisherigem Ermittlungsstand in der Neustädter Straße rückwärts von einem Grundstück und beschädigte dabei einen Pkw, der auf der gegenüberliegenden Seite abgeparkt war. Eine aufmerksame Zeugin notierte sich das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges und verständigte die Polizei. Diese ermittelte das Verursacherfahrzeug und stellte an diesem frische Unfallspuren fest. Gegen die Fahrerin wird nun wegen des Verdachts der Unfallflucht und wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,74 Promille.

