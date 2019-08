Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannter fährt in Schaufenster und flüchtet

Pößneck (ots)

Am 09.08.19 ereignete sich gegen 14:30 Uhr in der Schuhgasse in Pößneck, eine Unfallflucht. Nach bisherigem Erkenntnisstand fuhr ein Fahrzeug (vermutlich roter SUV) beim rückwärts ausparken gegen die Schaufensterscheibe eines Parteibüros und verursachte dabei einen Sachschaden. Ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen entfernte sich der Unfallverursacher pflichtwidrig von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die PI Saale-Orla in Schleiz unter der Tel.: 03663/43 10 entgegen.

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

