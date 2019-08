Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt unterbunden

Schleiz (ots)

Am 10.08.2019 gegen 01:45 Uhr stellten Beamte der Polizeiinspektion Saale- Orla in Gräfenwarth im Rahmen einer Verkehrskontrolle eine 21- jährige Renault- Fahrerin fest, welche unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Aus diesem Grund wurde die Weiterfahrt unterbunden und mit der 21- jährigen eine Blutentnahme im Krankenhaus Schleiz durchgeführt. Neben einer Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz erwartet die 21- jährige nun ein Bußgeld von 500,-EUR, 2 Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

