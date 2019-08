Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall-Verursachung unter leichtem Alkoholeinfluss

Dittersdorf (Saale-Olra-Kreis) (ots)

Am Freitag, den 09.08.19, gegen 17:10 Uhr beführ der Fahrer (männlich, deutsch, 27 Jahre) eines Pkw, Honda die Ortsstraße in Dittersdorf, hinter einem Pkw, BMW X 3. Als ein Traktor entgegenkam hielt der BMW-Fahrer (männlich, deutsch, 63 Jahre) verkehrsbedingt an, um den Traktor die Durchfahrt zu ermöglichen. Der leicht alkoholisierte Honda-Fahrer erkannte die Situation zu spät un fuhr auf das Heck des BMW auf, wodurch Sachschaden an beiden Fahrzeugen entstand. Nachdem bei dem Hondafahrer 19:50 Uhr ein Atemalkoholwert von 0,34 Promille festgestellt wurde, gab dieser an, dass er vor Fahrtantritt ein "Feierabendbier" getrunken habe.

Aufgrund der relativen Fahruntauglichkeit durch den Alkoholeinfluss wurde mit dem Hondafahrer eine Blutprobenentnahme durchgeführt und strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

