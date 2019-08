Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahranfänger unter Drogen am Steuer erwischt

Blankenstein (ots)

Am Donnerstag führten Beamte der Polizeiinspektion Saale-Orla in Blankenstein in der Straße des Friedens eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Kurz nach 22:30 Uhr kontrollierten die Beamten einen PKW Mercedes mit mehreren Insassen. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit des 18 jährigen Fahrzeugführers ergab ein durchgeführter Drogenschnelltest ein positives Ergebnis. Hiernach ergab sich der Verdacht, dass der 18 jährige offenbar sein Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme angeordnet und folglich in einem Krankenhaus durchgeführt. Sollte sich der Verdacht des vorherigen Drogenkonsums bestätigen, erwarten den jungen Mann umfangreiche Konsequenzen. Da der junge Fahranfänger erst seit Januar diesen Jahres im Besitz einer Fahrerlaubnis für PKWs ist, erwartet ihn nun neben den Ermittlungsverfahren nach dem Betäubungsmittel- und dem Straßenverkehrsgesetz und dem damit verbundenen Bußgeld, eine Probezeitverlängerung, sowie die Absolvierung eines gesonderten Aufbauseminars.

