Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kinder und Jugendliche randalieren an Gartenhütte

Leutenberg (ots)

Am Donnerstag teilte ein 36 jähriger Leutenberger mit, dass soeben mehrere Jugendliche die Scheiben eines Gartenhäuschens auf dem gegenüberliegenden Grundstück einschlagen. Der Mann sprach die Gruppe daraufhin an, wonach diese die Flucht ergriffen. Nach sogleich eingeleiteten Ermittlungen konnten schließlich zwei Tatverdächtige ausgemacht werden. Bei den vermeintlichen Tätern handelt es sich um zwei Jungen im Alter von 11 und 14 Jahren. Was die beiden Jungen zu ihrer Tat bewegte, ist noch ungeklärt. Gegen die beiden vermeintlichen Täter wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

